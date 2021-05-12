Полуживой Алибасов занялся производством видео для взрослых: Смотрит, как совокупляются

Родные и близкие переживают за Бари Алибасова, так как считают, что его сын силой держит его в заточении.

По мнению родственников, в Калининграде продюсер не восстанавливается после перелома ноги и травмы позвоночника, а пребывает чуть ли не в рабстве... сексуальном. Как оказалось, сын подкинул отцу "работенку" – они вместе занялись производством видео для взрослых.

Бари Алибасов – младший с иронией относится к переживаниям родни. Он заявил, что у них в Калининграде открылся собственный эротический онлайн-кинотеатр. По его словам, все проходит весело и выглядит очень забавно. Пока что отец и сын трудятся для души и на "Оскар" не претендуют.

Однако друзья не понимают, как полуживой Бари Алибасов принимает участие в подобных вещах. Все-таки в последнее время здоровье продюсера вызывает опасения. Например, у него сильно ухудшилась память. По словам сына, артист все забывает через каждый 15 минут, поэтому приходится снова и снова ему объяснять, где он находится и что делает.

"Зачем этот разврат? На что смотрит Бари Каримович? На то, как совокупляются?!" – возмущаются друзья Алибасова в студии шоу "Прямой эфир".

Впрочем, продюсер, судя по всему, плохо понимает, что происходит на самом деле. Он заявил, что вернулся в Москву и сейчас проходит лечение в клинике. По словам артиста, он только недавно узнал, что, оказывается, сын его использует, сдавая его роскошную квартиру в столице.