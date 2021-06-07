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Шоу-бизнес
В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот

В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот

Настасья Самбурская все еще пытается разорвать контракт со своим бывшим продюсером.
прочитано 1861 раз

Сотрудничество между артисткой и продюсером началось более четырех лет назад и, согласно документам, длится до сих пор. Однако еще около года назад Настасья Самбурская выразила недовольство результатами сотрудничества и пожелала разорвать контракт с Виктором Дробышем, оставив себе его песни.

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Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

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Виктор Яковлевич Дробыш композитор

После того, как суд отказал удовлетворить требования артистки, оскорбленный продюсер подал ответный иск. Мужчина потребовал вернуть все затраты, которые понес его центр во время работы с Самбурской – это более 13 миллионов рублей, а также взыскать процент с доходов звезды в качестве упущенной выгоды. Заседание суда по данному иску назначено на 12 июля. При этом неделю назад Самбурская подала еще один встречный иск в попытках как можно быстрее разорвать контракт – это дело будет рассматриваться в суде 2 июля.

Как сообщил "StarHit", Самбурская выразила желание прекратить сотрудничество из-за того, что ее перестала устраивать договоренность по делению гонораров. Согласно первоначальным условиям, певица получила 30%, а продюсер – остальные 70%. При этом Дробыш создал для певицы полноценную музыкальную программу, всегда шел на встречу и помогал в личных делах. Сама же Настасья Самбурская часто жаловалась на то, что ее продвижению уделяют мало внимания, много скандалила, а затем и вовсе решила разорвать контракт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 11:23 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самбурская готовится покорить космос

комментарии

Ответить:

Васисуалий
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Бедная Настя,жадный Дробыш же ее уничтожит..
сссссс
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А кто такая эта девушка? Великая актриса или певица?
1

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