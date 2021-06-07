В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот

Настасья Самбурская все еще пытается разорвать контракт со своим бывшим продюсером.

Сотрудничество между артисткой и продюсером началось более четырех лет назад и, согласно документам, длится до сих пор. Однако еще около года назад Настасья Самбурская выразила недовольство результатами сотрудничества и пожелала разорвать контракт с Виктором Дробышем, оставив себе его песни.

После того, как суд отказал удовлетворить требования артистки, оскорбленный продюсер подал ответный иск. Мужчина потребовал вернуть все затраты, которые понес его центр во время работы с Самбурской – это более 13 миллионов рублей, а также взыскать процент с доходов звезды в качестве упущенной выгоды. Заседание суда по данному иску назначено на 12 июля. При этом неделю назад Самбурская подала еще один встречный иск в попытках как можно быстрее разорвать контракт – это дело будет рассматриваться в суде 2 июля.

Как сообщил "StarHit", Самбурская выразила желание прекратить сотрудничество из-за того, что ее перестала устраивать договоренность по делению гонораров. Согласно первоначальным условиям, певица получила 30%, а продюсер – остальные 70%. При этом Дробыш создал для певицы полноценную музыкальную программу, всегда шел на встречу и помогал в личных делах. Сама же Настасья Самбурская часто жаловалась на то, что ее продвижению уделяют мало внимания, много скандалила, а затем и вовсе решила разорвать контракт.