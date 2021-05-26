В нашей разлуке виню себя: Виктор Дробыш раскрыл тайну о связи с Пугачевой

Виктор Дробыш рассказал, что Алла Пугачева играет большую роль в его жизни. Началось все 20 лет назад.

Виктор Дробыш, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, начинал свою карьеру с нуля и постепенно обрастал связями. По словам музыкального продюсера, ему часто помогало везение. Однажды он случайно познакомился с американцем, у которого были подписаны контракты с Пугачевой и Киркоровым. Он предложил музыканту сотрудничать с артистами.

Когда будущий продюсер пришел к Примадонне, та посоветовала ему поработать с Кристиной Орбакайте. История была 20 лет назад. Так Пугачева открыла Дробышу дорогу в шоу-бизнес. Он ворвался на отечественную страду с хитом "Да Ди Дам". Потом он работал как композитор с Валерией, Дианой Гурцкой, Славой и другими артистами.

В своем "Инстаграм" Виктор Дробыш" разместил свежее фото с Примадонной и написал, что это первое совместное фото с ней.

"Более 20 лет мне понадобилось, чтобы сделать фото с этой Великой Женщиной, которая открыла мне дорогу в шоубиз... В двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя", – написал продюсер.

Напомним, в прошлом году в СМИ разгорелся скандал, связанный с Виктором Дробышем и Настасьей Самбурской. Артистка обвинила продюсера в том, что он не выполнил свои обязательства по контракту и потребовала вернуть деньги. Продюсер подал встречный иск на 12 миллионов рублей, которые якобы потратил на звезду, работая с ней.

Скандал сопровождался грязными подробностями в социальных сетях и прессе. Самбурская утверждала, что Дробыш действовал чуть ли не бандитскими методами, чтобы запугать ее.