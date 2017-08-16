Самбурская готовится покорить космос

Телеканал СТС приступил к съемкам космического сериала "Команда Б" о людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звезды российского кино – Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цапник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов.
Их героев ждут серьезные испытания в невесомости и встречи с инопланетянами. Генерала Брусницына сыграет Михаил Ефремов. По сюжету он спасает племянника от тюрьмы, поручает ему возглавить команду обычных ребят, собравшихся полететь на Луну – команду "Б". Он уверен, что у них ничего не получится. Но племянник Миша, научный сотрудник Света и солдат в юбке Саша – Настасья Самбурская готовы обойти профессионалов из команды "А" и покорить космос.
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