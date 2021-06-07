"Не хотела остаться калекой!": сделавшая аборт Гвоздикова откровенно о чудовищных угрозах экс-супруга

Наталья Гвоздикова стала гостьей нового выпуска программы "Судьба человека". Она рассказала, что ее отношения с будущим супругом начались еще в студенческие годы. Она была невероятно влюблена, а потому просто не разглядела главного. Пара познакомилась на мероприятии, и Александр сразу приглянулся будущей знаменитости. Его родители мечтали о внучке, о чем сообщили избраннице сына прямо.
Однако мама актрисы сказала ей, что она слишком молода, и ей стоит заняться профессией. Позднее оказалось, что родительница просто понимала, что брак не станет счастливым для дочери и хотела уберечь ее от страданий. Александр был крайне ревнив, позволял себе поднимать руку на жену. Иногда ей даже приходилось прятаться.
"Я не хотела остаться калекой!" – заявила Наталья Гвоздикова. Когда она забеременела, было принято решение сделать аборт, чтобы обезопасить всех. Родители мужа умоляли ее не делать этого, а ему было все равно. Сейчас она не может ответить на вопрос, жалеет ли о том, что ребенок так и не появился на свет.
Уверена актриса в одном – развод с Александром был верным решением. Он отчаянно пытался сохранить семью всеми способами. Мужчина угрожал звезде, отказывался подписывать бумаги. "Говорил, что зарежет", – вспомнила страшные слова Наталья Федоровна.
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