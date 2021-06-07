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Шоу-бизнес
"Не хотела остаться калекой!": сделавшая аборт Гвоздикова откровенно о чудовищных угрозах экс-супруга

"Не хотела остаться калекой!": сделавшая аборт Гвоздикова откровенно о чудовищных угрозах экс-супруга

Брак артистки с ученым продлился около четырех лет. Она забеременела, но сделала аборт.
прочитано 2243 раза

Наталья Гвоздикова стала гостьей нового выпуска программы "Судьба человека". Она рассказала, что ее отношения с будущим супругом начались еще в студенческие годы. Она была невероятно влюблена, а потому просто не разглядела главного. Пара познакомилась на мероприятии, и Александр сразу приглянулся будущей знаменитости. Его родители мечтали о внучке, о чем сообщили избраннице сына прямо.

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Однако мама актрисы сказала ей, что она слишком молода, и ей стоит заняться профессией. Позднее оказалось, что родительница просто понимала, что брак не станет счастливым для дочери и хотела уберечь ее от страданий. Александр был крайне ревнив, позволял себе поднимать руку на жену. Иногда ей даже приходилось прятаться.

"Я не хотела остаться калекой!" – заявила Наталья Гвоздикова. Когда она забеременела, было принято решение сделать аборт, чтобы обезопасить всех. Родители мужа умоляли ее не делать этого, а ему было все равно. Сейчас она не может ответить на вопрос, жалеет ли о том, что ребенок так и не появился на свет.

Уверена актриса в одном – развод с Александром был верным решением. Он отчаянно пытался сохранить семью всеми способами. Мужчина угрожал звезде, отказывался подписывать бумаги. "Говорил, что зарежет", – вспомнила страшные слова Наталья Федоровна.

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Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 11:02 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость773168
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Ну ббляяядь, понеслось гооовнноо на вентилятор!!! Весь нафталин, глядя на душевную стриптизершу Проклову, начал свое дееррьмо вытаскивать из столетних сундуков!!! Ну неужели не позорно, не стыдно?! Зачем все это?! Какие же убогие дешевки эта "богема"!!!
Мила
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Старость-преисподняя для женщин. Все могут рассказать, но зачем?
Гость 715246
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Фуууу, зачем нам это выкладывать, Весь этот Ваш абортарий? Иди Гвоздикова на шоу к Малахову, там тебя простебутт и деньжат маленько дадут на валерьянку!
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