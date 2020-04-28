Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?

Наталья Гвоздикова прославилась благодаря фильму "Большая перемена", а картина "Рожденная революцией" закрепила ее успех. Артистка крайне редко общается с прессой, поэтому каждый такой разговор расценивается поклонниками на вес золота.

Наталья Гвоздикова входит в группу риска по коронавирусу. Однако артистка не переживает. Она философски относится к тому, что сейчас происходит в мире. Актриса рассказала, что обсуждала с духовником эту проблему, обрушившуюся на весь мир. Тот дал ей несколько советов. "Говорил обычные вещи. Мол, наступило время, когда человеку нужно побыть со своими мыслями", – сообщила Наталья Гвоздикова.

Из-за того, что нельзя посещать храмы, духовник предложил артистке альтернативный вариант – поставить иконы, включить телевизор и смотреть службы. "Я задаю ему всевозможные вопросы. Так и обращаюсь: "Отец Георгий, за что Господь послал мне такое испытание?". В ответ: "Наташа, ты понимаешь, чем благосклоннее Бог относится к человеку, тем сложнее трудности он дает!" – рассказала актриса.

Наталья Гвоздикова призналась, что ни одна важная поездка не обходится без предварительного посещения духовника. Она просит благословения у него. У артистки даже есть своеобразная традиция. Будучи на гастролях, если Наталья Гвоздикова видит незнакомую церковь, то обязательно ее посещает.

Артистка обязательно покупает рукодельные вещи для друзей и маленьких хрустальных ангелочков. К слову, из-за режима самоизоляции Наталья Гвоздикова давно уже не виделась с друзьями. Из-за этого актриса очень расстроена. Однако именитая артистка не падает духом. Она старается поддерживать связь другими способами.

Например, она созванивается и списывается со своей приятельницей, артисткой Ларисой Лужиной. "До строгого режима встречались на кладбище, говорю: "Ларис, а поехали ко мне, посидим, поговорим, повспоминаем!". Как же мы душевно беседовали: и смеялись, и плакали!" – цитирует Наталью Гвоздикову Starhit.