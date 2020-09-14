"Хулиган, любит алкоголь и женщин": 72-летняя Гвоздикова рассказала о встрече с Депардье

В Благовещенске в 18-й раз открыл фестиваль театра и кино "Амурская осенью". Причем, что символично, случилось это во всемирный день журавля – талисмана Приамурья и символа этого престижного форума. По традиции, сюда съезжаются звезды первой величины. Президенту Сергею Новожилову каждый раз удается приглашать таких артистов, которые редко на что-то соглашаются. Среди них – Народная артистка России Наталья Гвоздикова. С легендой кино встретился корреспондент "Дни.ру".

"У меня болит нога, пока не могу ходить на каблуках, но не отозваться на приглашение Новожилова я не могла, – призналась актриса. – К тому же несколько долгих месяцев провела на самоизоляции на даче, с коллегами только созванивалась. И когда узнала, что тут будут все друзья, что смогу наконец-то вживую с ними пообщаться, сразу решила: еду!"

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"На даче я много читала, смотрела старые советские фильмы, занималась цветами, – рассказала Гвоздикова. – Естественно, я не работала, хотя мне и предлагали, – зачем же мне в связи с этим коронавирусом входить в конфликт со своим организмом?! Но никакой хандры и депрессии не было".

Недавно Наталья Федоровна снялась в продолжении полюбившегося зрителям сериала "Москва. Три вокзала". "Я играю экстравагантную художницу Курицыну, у которой крадут кошелек, – улыбается Гвоздикова. – Прекрасная смешная роль, там даже драться мне пришлось! Я вообще редко соглашаюсь сниматься – только в том случае, когда есть что играть и когда мне интересно. При этом объем роли для меня не важен. Например, в фильмах Василия Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная" я сыграла в эпизодах, но они всем запомнились. А просто так мозолить собой глаза я не хочу зрителям".

Не могла отказаться Наталья Гвоздикова и от работы с Жераром Депардье в Казахстане. "Опять же, роль там маленькая, но есть что делать актеру", – радуется звезда. "Хулиган, который любит женщин и алкоголь, – характеризует принявшего недавно православие Депардье Гвоздикова. – И хотя на съемочной площадке у нас был сухой закон, но по сцене мы с ним напиваемся допьяна и поем на казахском языке песню. Выучить ее было безумно сложно, хотя мы всю ночь слушали с ним песни Розы Рымбаевой – через стенку жили".

Рассказала Наталья Гвоздикова и о сыне – 44-летнем Федоре Жарикове. Он окончил институт иностранных языков, получил офицерское звание, стал переводчиком французского языка и пошел работать начальником службы информационной безопасности в самолетостроении. "Слава богу, что он пошел по стопам родителей и не стал актером, – уверяет Наталья Федоровна. – Это очень зависимая профессия. Я его, правда, не отговаривала – он сам так решил".