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Шоу-бизнес
"Парад безвкусицы": Арбенина облила грязью премию МУЗ-ТВ

"Парад безвкусицы": Арбенина облила грязью премию МУЗ-ТВ

Диана Арбенина заявила, что больше не намерена участвовать в мероприятиях такого рода.
прочитано 2008 раз

В минувшую пятницу состоялась 18-ая по счету торжественная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Прошедшее мероприятие уже назвали самой скандальной церемонией за всю историю премии. Свое отношение к данному "перформансу" высказала и Диана Арбенина.

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После посещения мероприятия певица оставила пост со своими впечатлениями в "Инстаграм". Артистка объявила, что больше никогда не придет на премию МУЗ-ТВ. Арбенину разочаровало увиденное: на важнейшей музыкальной премии вообще нет номинации "рок" да и номинации "рэп" как таковой уже не стало. Вместо достойных исполнителей лидер группы "Ночные снайперы" увидела "тонны обделённых талантом детей", каждого из которых ведущие громко называли кумиром миллионов. Сама же Арбенина уверена в том, что буквально через год этих кумиров "смоет волна такого же ширпотреба".

Отдельно возмущенная артистка отметила отвратительную режиссуру мероприятия, больше всего напоминающего "парад безвкусицы". Из-за яркого света певица оказалась буквально отрезана от публики.

Единственное приятное впечатление у Арбениной вызвал эпатажный рэпер Моргенштерн. Его скандальная выходка на сцене "Мегаспорта" буквально "порвала публику". Диана Арбенина считает, что такое поведение в данном случае достойно настоящего восхищения.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 08:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость760241
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Поет хорошо, но выходки мужланские, даже настоящие мужчины так себя не ведут Её хорошо слушать с закрытыми глазами. Простите, но это мое мнение
Гость760816
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Была как-то на концерте Арбениной, потрясающая певица! Шикарный голос и самое интересное с каждой песней она звучала всё лучше и лучше, обычно бывает наоборот..Хорошо, что она поняла, что премия муз тв, к музыке не имеет никакого отношения!
Гость760816
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что <цензура> тоже долю педафильскую получаете?
Гость760816
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Была как-то на концерте Арбениной, потрясающая певица! Шикарный голос и самое интересное с каждой песней она звучала всё лучше и лучше, обычно бывает наоборот..Хорошо, что она поняла, что премия муз тв, к музыке не имеет никакого отношения!
Гость765227
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Правильно сказала Арбенина "тонны лишенных таланта"детей.Зачем только ей самой надо было влезать в эту клоаку?
Гость772712
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старой лесбе ничего не перепало,вот и обиделась.
Гость764850
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Арбенина талантливая и уважаемая певица и человек.Зачем ей эти шоу-не понятно.Всякие <цензура> Собачатина, матрена с перекроенной физиономией Кудрявцева и прочая шушера. Нормальный там не станет тусоваться.
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