"Парад безвкусицы": Арбенина облила грязью премию МУЗ-ТВ

В минувшую пятницу состоялась 18-ая по счету торжественная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Прошедшее мероприятие уже назвали самой скандальной церемонией за всю историю премии. Свое отношение к данному "перформансу" высказала и Диана Арбенина.
После посещения мероприятия певица оставила пост со своими впечатлениями в "Инстаграм". Артистка объявила, что больше никогда не придет на премию МУЗ-ТВ. Арбенину разочаровало увиденное: на важнейшей музыкальной премии вообще нет номинации "рок" да и номинации "рэп" как таковой уже не стало. Вместо достойных исполнителей лидер группы "Ночные снайперы" увидела "тонны обделённых талантом детей", каждого из которых ведущие громко называли кумиром миллионов. Сама же Арбенина уверена в том, что буквально через год этих кумиров "смоет волна такого же ширпотреба".
Отдельно возмущенная артистка отметила отвратительную режиссуру мероприятия, больше всего напоминающего "парад безвкусицы". Из-за яркого света певица оказалась буквально отрезана от публики.
Единственное приятное впечатление у Арбениной вызвал эпатажный рэпер Моргенштерн. Его скандальная выходка на сцене "Мегаспорта" буквально "порвала публику". Диана Арбенина считает, что такое поведение в данном случае достойно настоящего восхищения.
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