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Шоу-бизнес
"Давайте каждый будет заниматься своим делом": Диана Арбенина рассказала о конкуренции звезд

"Давайте каждый будет заниматься своим делом": Диана Арбенина рассказала о конкуренции звезд

По мнению Дианы Арбениной, человек, вышедший на сцену единожды, не может составить конкуренцию матерым артистам.
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В шоу "Я вижу твой голос" на телеканале "Россия" принимают участие профессиональные певцы и люди, сторонние от этого дела. Задача жюри – угадать, кто из них кто.

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Недавно в одном из интервью Диана Арбенина рассказала подробности не только программы, но и карьеры.

Артистка призналась, что конкуренции между участниками шоу и признанными артистами из жюри нет. Арбенина считает, что каждый должен заниматься свои делом. Также певица подчеркнула, что многим отечественным вокалистам нужно поучиться у любителей энтузиазму, который пропадает со временем.

"Не думаю, что эпизодически выходя на сцену, можно на полном серьезе составить конкуренцию человеку, который отдал этой сцене много лет. Поэтому давайте каждый будет заниматься своим делом: любители радовать зрителей талантами, а мы будем слушать и радоваться их успехам", – заявила Диана Арбенина.

Также солистка "Ночных снайперов" отметила, что каждый распоряжается своим талантом самостоятельно. И речь не только об артистах, но и о других профессиях. Однако, по мнению Арбениной, она встречала в жизни людей, которые отказались от сцены, а после – всю жизнь жалели.

"Если говорить именно об артистах, я встречала много людей, которым судьба готовила место на сцене и которые отказались от нее. Но я не видела ни одного человека, который не пошел на сцену, прекрасно понимая при этом, что он артист, и который потом бы не пожалел, что он этого не сделал", – сказала певица.

Кроме того, Диана Арбенина поделилась подробностями воспитания детей. Артистка призналась, что не хотела бы, чтобы Марта и Артем занимались творческой профессией. При этом интересы детей – самое главное для Дианы.

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Диана Арбенина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
29 мая 2021, 11:58 Источник: Издание Starhit ✓ Надежный источник

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