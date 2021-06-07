"Ребенка ждет": Бородину вывели на чистую воду после слухов о разводе

Недавно в личном блоге звезды появилось очередное интригующее высказывание. Она заявила, что готовится рассказать поклонникам о важном событии, но никак не может подобрать слова. Ксения отметила, что постоянно набирает текст, но затем снова стирает его. Она попросила дать ей время, чтобы все сделать правильно.
Однако, видимо, не все были готовы ждать. Вместо Ксении Бородиной внезапно заговорила другая звезда "Дома-2", Татьяна Африкантова. Блогер ведет свои прямые эфиры, где нередко речь заходит о знаменитостях. Как сообщает "Экспресс газета", в ходе очередного диалога с пользователями она призналась, что о разводе пары не слышала ничего.
Все дело в том, что теледива обладает совершенно другой информацией. По ее словам, в отношениях возлюбленных нет никакого разлада, все наоборот. Она убеждена, что все это – лишь попытка сохранить интригу, чтобы потом признаться, что ведущая беременна. "Бородина ждет ребенка", – заявила Татьяна. Источника сведений она не указала.
Напомним, в последнее время поклонники крайне обеспокоены отношениями Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Долгое время их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, но знаменитости постоянно подливают масла в огонь. Сперва они живут в разных отелях во время отдыха, затем супруг выкладывает фото с печальным лицом около ЗАГСа со свидетельством о браке в руках, а после Ксения вдруг заявляет, что есть вещи, простить которые невозможно. Сама ведущая пока не спешит рассеивать сомнения публики.
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