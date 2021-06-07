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Шоу-бизнес
"Ребенка ждет": Бородину вывели на чистую воду после слухов о разводе

"Ребенка ждет": Бородину вывели на чистую воду после слухов о разводе

Слухи о конфликте Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова постоянно обрастают новыми деталями. На этот раз ведущую опередили.
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Недавно в личном блоге звезды появилось очередное интригующее высказывание. Она заявила, что готовится рассказать поклонникам о важном событии, но никак не может подобрать слова. Ксения отметила, что постоянно набирает текст, но затем снова стирает его. Она попросила дать ей время, чтобы все сделать правильно.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Однако, видимо, не все были готовы ждать. Вместо Ксении Бородиной внезапно заговорила другая звезда "Дома-2", Татьяна Африкантова. Блогер ведет свои прямые эфиры, где нередко речь заходит о знаменитостях. Как сообщает "Экспресс газета", в ходе очередного диалога с пользователями она призналась, что о разводе пары не слышала ничего.

Все дело в том, что теледива обладает совершенно другой информацией. По ее словам, в отношениях возлюбленных нет никакого разлада, все наоборот. Она убеждена, что все это – лишь попытка сохранить интригу, чтобы потом признаться, что ведущая беременна. "Бородина ждет ребенка", – заявила Татьяна. Источника сведений она не указала.

Напомним, в последнее время поклонники крайне обеспокоены отношениями Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Долгое время их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, но знаменитости постоянно подливают масла в огонь. Сперва они живут в разных отелях во время отдыха, затем супруг выкладывает фото с печальным лицом около ЗАГСа со свидетельством о браке в руках, а после Ксения вдруг заявляет, что есть вещи, простить которые невозможно. Сама ведущая пока не спешит рассеивать сомнения публики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 08:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость754514
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Коротышка Бородина рожай хоть пять раз, всем до фени!!!!
Если врала с разводом- всем тоже до фени!
Гость763030
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Мразь страшная, ведьма
Гость 751241
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Придурки! Всего им мало, славы и денег мало, мало, мало!
1

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