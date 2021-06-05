Лолита со стекающей по лицу липкой жижей вызвала отвращение

В своем микроблоге артистка поделилась роликом, на котором демонстрирует уход за собой в дороге. Звезда наносит на лицо альгинатную маску.
Надо сказать, что зрелище это не для брезгливых. На кадрах видно, как по лицу Лолиты Милявской стекает липкая сиреневая жижа. Многие поклонники оценили самоиронию исполнительницы, отдав должное ее смелости и чувству юмора.
Другим же видео показалось мерзким. "Только у меня одной это видео вызывает отвращение? А когда-то была любимейшая певица", – заявила одна из подписчиц.
Певица призналась, что с ней недавно случилось несчастье. Артистка нечаянно ударила микрофоном по переднему зубу, и он откололся. Лолите Милявской пришлось обратиться к стоматологу.
Напомним, ранее 57-летняя знаменитость поведала, что у нее есть риск развития болезни Альцгеймера. Такая перспектива напугала Лолиту Милявскую, и она решила тренировать мозг.заучиванием больших фрагментов текста. Обеспокоилась артистка и проблемами с печенью.
Как писали "Дни.ру", певица ведет шоу "ДНК" на телеканале "Пятница". Его участники сдают генетический тест, а звезда озвучивает результаты.
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