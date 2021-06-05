Развод? Вышедший в свет без жены Малахов вызвал вопросы

Телеведущий не очень любит рассказывать о своей семейной жизни, хотя обсуждать подробности чужой в ток-шоу – просто обожает.
Если раньше Андрей Малахов с женой нередко выходили в свет вдвоем, то за последний год шоумен всего пару раз выводил избранницу на публичные мероприятия. Это послужило причиной слухов и домыслов в Сети на тему того, что после рождения ребенка у звездной четы начались проблемы в отношениях.
Но Андрей Малахов с Натальей Шкулевой решили пресечь подобные домыслы. Телеведущий с женой отметили десятилетие со дня свадьбы. Шоумен опубликовал короткое видео с тихого семейного праздника в своем инстаграм-аккаунте. Он поздравил свою избранницу в нижнем белье, нежно назвав ее "кисунькой".
Напомним, свадьбу пара сыграла в 2011 году. Злые языки судачили, что брак не продлится долго. А в 2017 году Наталья Шкулева родила Андрею Малахову сына Сашу. Телеведущий охраняет ребенка от фотокамер прессы, считая, что нет необходимости раньше времени вовлекать наследника в его публичную жизнь.
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