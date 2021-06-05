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Шоу-бизнес
Развод? Вышедший в свет без жены Малахов вызвал вопросы

Развод? Вышедший в свет без жены Малахов вызвал вопросы

Журналисты заметили, что Андрей Малахов почти не появляется на публике со своей супругой Натальей Шкулевой.
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Телеведущий не очень любит рассказывать о своей семейной жизни, хотя обсуждать подробности чужой в ток-шоу – просто обожает.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Если раньше Андрей Малахов с женой нередко выходили в свет вдвоем, то за последний год шоумен всего пару раз выводил избранницу на публичные мероприятия. Это послужило причиной слухов и домыслов в Сети на тему того, что после рождения ребенка у звездной четы начались проблемы в отношениях.

Но Андрей Малахов с Натальей Шкулевой решили пресечь подобные домыслы. Телеведущий с женой отметили десятилетие со дня свадьбы. Шоумен опубликовал короткое видео с тихого семейного праздника в своем инстаграм-аккаунте. Он поздравил свою избранницу в нижнем белье, нежно назвав ее "кисунькой".

Напомним, свадьбу пара сыграла в 2011 году. Злые языки судачили, что брак не продлится долго. А в 2017 году Наталья Шкулева родила Андрею Малахову сына Сашу. Телеведущий охраняет ребенка от фотокамер прессы, считая, что нет необходимости раньше времени вовлекать наследника в его публичную жизнь.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 14:07 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Эх, пандемия
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Гость754514
Малахов, куда ты будешь бабки девать?
За столько лет нахапал,самого наверное уже тошнит от бабла
Много денег не бывает ))
Гостo
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Дюшке есть что скрывать, это вам не нюхать трусы борисовой, там запахон будет на десятилетия обсуждать а андрюшка ранимый
Гость754514
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Малахов, куда ты будешь бабки девать?
За столько лет нахапал,самого наверное уже тошнит от бабла
1

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