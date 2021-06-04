Ургант и Собчак побили Пугачеву

Алла Пугачева вызывает у россиян меньше доверия, чем Ксения Собчак или Иван Ургант.

Исследовательский центр Ромир выяснил, кому из публичных личностей больше всего доверяют россияне, принадлежащие к разным социально-демографическим группам. Оказалось, что граждане с высоким доходом больше всего доверяют журналистке Ксении Собчак. Люди, имеющие средний доход, охотнее всего верят словам телеведущего Ивана Урганта, а часть населения с низким доходом отдает предпочтение актеру Константину Хабенскому. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева оказалась лишь на второй строке после звезды "Ночного дозора".

Примечательно, что на второй строке с Примадонной соседствуют Александр Гордон – ему доверяют граждане со средним доходом и Филипп Киркоров. Бывшего мужа Пугачевой предпочли люди с высокими зарплатами. Полный список инфлюенсеров, которые попали в рейтинг доверия россиян, можно посмотреть на официальном сайте Ромир.

Респондентами в данном исследовании стали 2400 человек старше 14 лет. Все они являются жителями больших городов. Отмечается, что людям не предлагались варианты ответов – они сами должны были назвать имена семи медиаперсон, вызывающих у них наибольшее доверие.

Возможно, доверие россиян к Примадонне снизилось из-за того, что певица теперь редко появляется на публике. Ранее "Дни.ру" сообщали о том Алла Пугачева вновь вышла в свет после долгого перерыва.