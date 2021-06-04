"Как девочка": вышедший в свет Билан стал объектом насмешек

Дима Билан стал гостем большого пятничного выпуска шоу "Вечерний Ургант". Фото, сделанное на передаче, не оценили поклонники.

На программу Дима Билан приехал в голубом бархатистом пиджаке и черных узких брюках. Он степенно поприветствовал зрителей в зале. Ведущий Иван Ургант с удивлением отметил, что певец ведет себя величаво и чинно. Тем не менее, он все же припомнил ему день, когда артист выглядел не лучшим образом. Он заговорил о "пьяном" концерте Димы Билана в Саратове. Напомним, тогда Билан признал свою ошибку и попытался загладить свою вину.

Ургант сравнил курьезный инцидент с историей западного музыканта The Weeknd, который потратил на свое выступление порядка семи миллионов долларов. Ведущий пошутил, что в России последний раз тратили деньги ради запоминающегося выступления только на бутылку коньяка, намекая на персону Димы.

В своем "Инстаграм" Дима Билан опубликовал фото с программы, на котором он скромно позировал вполоборота.

"Большой пятничный выпуск! Сегодня у нас в гостях заслуженный артист России, певец Дима Билан, который представит свой новый клип", – написал Дима Билан.

Многие отметили, что готовы посмотреть выпуск только ради своего кумира. Но не все оценили его появление на программе. Подписчики заявили, что Билан в последнее время скатился и стал выглядеть непривлекательно и даже не по мужски.

"Позирует как девочка. Нормальных мужчин все меньше и меньше"; "Он как девочка стоит. Заслуженный артист. Ну так и до народного недалеко... Все-таки "столько заслуг", что и не перечесть"; "Позирует"; "На женщину похож", – писали злые языки.

Фанаты Димы Билана возразили на это и отметили, что он действительно абсолютный рекордсмен среди современных российских артистов по количеству музыкальных наград.







