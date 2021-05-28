В Сети всплыл новый компромат на Киркорова: Билана трогал, Лазарева трогал

Недавно в Сети всплыло скандальное видео из архива, на котором Филипп Киркоров говорит о гомосексуалистах. Теперь интернет потрясли новые кадры.

Очередной отрывок видео с участием поп-короля российской эстрады набирает популярность. На кадрах фрагмент выпуска Comedy Club на ТНТ. Во время эфира Филипп Киркоров, который был гостем, оригинально высказался о своих коллегах по шоу-бизнесу. Фраза артиста потрясла всех, в том числе и ведущих Гарика Харламова, Марину Кравец и Павла Волю.

Как и принято на программе, ведущие хотели пошутить над гостем, но в итоге он сам их "уделал". Сначала речь зашла о том, как Киркоров выгнал Кравец из шоу "Маска" во втором сезоне. Артистка выступала в костюме "Солнца".

Потом разговор пошел о недавно состоявшемся в Нидерландах конкурсе "Евровидении" и певице Маниже, которая представляла Россию. Напомним, Филипп Киркоров, несмотря на то, что работает в основном в России, болел всем сердцем за Молдову.

"Мы тебе хотим сказать спасибо, что не трогаешь наших", — сказал один из ведущих. Киркоров возмутился. "Как это не трогаю? Билана трогал, Лазарева трогал". Зал взорвался от смеха.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Киркоров прошелся по гомосексуалистам в шоу-бизнесе. Он назвал их "голубой стаей" и заявил, что при встрече целоваться с представителями нетрадиционной ориентации не станет.