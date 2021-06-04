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Шоу-бизнес
Барановская в свадебном платье ошарашила народ: снова замуж?

Барановская в свадебном платье ошарашила народ: снова замуж?

Накануне Юлия Барановская отметила 36-летие. В честь праздника она собрала всех близких в ресторане.
прочитано 296 раз

Ведущая выбрала роскошное место с экстравагантным интерьером и необычной кухней. В личном блоге дивы появилось большое количество радостных кадров, однако внимание пользователей Сети было приковано лишь к имениннице. Внезапно для многих она выбрала для вечера белое платье, похожее на свадебное.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Многие тут же вспомнили, что брак с футболистом, Андреем Аршавиным, для Юлии Барановской завершился еще в 2013 году и подумали, что такое появление может быть намеком на новые серьезные отношения. С момента развода ведущей постоянно приписывают романы с самыми завидными холостяками, но о своей личной жизни знаменитость не распространяется.

Этап расставания стал крайне непростым событием для теледивы. Как сообщает "Пятый канал", в то время издания утверждали, что футболист изменял жене, а затем просто покинул ее во время третьей беременности. Тогда, пытаясь доказать вину супруга, дива начала активно появляться на телевизионных шоу. Сейчас многие пытаются оспорить эту версию.

Последним названным "женихом" Юлии Барановской стал ведущий Дмитрий Борисов. Поклонники не совсем довольны таким положением вещей, но активно обсуждают происходящее. Поводом для слухов стали совместные фотографии коллег, однако информация так и не получила подтверждения.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 15:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость756040
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что значит "снова"? она и не была никогда замужем.нарожала...нет,правильнее будет сказать,нагуляла 3 детей.да и вообще,кому интересна эта быдлохриплострашнабаба.она наhрен никому не нужна.мужики тупых и хабалок не любят
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