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Шоу-бизнес
"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число

"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число

В личном блоге Юлия Барановская поделилась видео зажигательных танцев.
прочитано 744 раза

На днях в Москве прошла вечеринка в честь предстоящего фестиваля "Жара". На мероприятии собрались артисты, которые через месяц порадуют поклонников со сцены в "Лужниках". Ведущими программы стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

После официальной части звезды отрывались не по-детски. Юлия Барановская опубликовала в своем блоге видео зажигательных танцев. На кадрах телеведущая отплясывает под "Ягоду малинку", не стесняясь никого вокруг: звезда активно машет руками, прыгает и задирает ноги чуть ли не выше головы.

Поклонники неоднозначно восприняли акробатический номер в исполнении Юлии Барановской. Многие отметили, что телеведущая отлично двигается под музыку, и здорово, что она не стесняется быть столь откровенной. Другие же, наоборот, посчитали поведение артистки вульгарным.

"Вульгарно. Такое впечатление, что любыми способами привлечь внимание (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наряд яркий этого было бы достаточно Юлечка скромность тоже украшает человека", "Зачем так высоко поднимать ноги", "Неприятная", "Да, это пляски. Танцы -это не Ваш конек", "Наряд очень красивый. Ноо танцы уужас, колхоз какой то", – написали в комментариях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 14:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость756000
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Вульгарная особа с пренеприятнейшим голосом. Нахрапистая, не очень умная, страшненькая и очень жадная до денег. А вот детки хорошие, удачные.
.
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Перестаньте водить сплетни. Танцует под стать песне, выглядит отлично. Молодец, Юлия.
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