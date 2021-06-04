"Анахронизм из 90-х": Канделаки влепила оплеуху Собчак

Тина Канделаки и Ксения Собчак схлестнулись на почве проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Каждая уважающая себя светская дама, которая имеет хот какое-нибудь отношение к высшему обществу, а также чиновникам и политикам страны, обязаны там быть или хотя бы высказаться в "Инстаграм".

На форум приехали многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Даня Милохин, Яна Чурикова, Тина Канделаки. Ксения Анатольевна первым делом отправилась в буфет и сразу начала "пилить" оттуда "Сторис". 39-летняя ведущая удивилась тому, какие высокие цены на экономическом форуме. Потом она подошла какой-то женщине и оценила ее наряд. У нее были брендовые босоножки от Bottega Veneta, сумка Dior и дорогие часы. Телебондинка с юмором отметила, что наконец-то встретила на мероприятии хоть одного состоятельного человека.

45-летняя Тина Канделаки посчитала такое видео признаком комплекса неполноценности у Ксении Собчак. Ведущая призвала свою коллегу поверить наконец в то, что некоторые женщины могут сами зарабатывать, и довольно хорошо. Канделаки заявила, что у некоторых женщин есть и мозги, и красота одновременно. Но, конечно, не всем так повезло.

"Это анахронизм из 90-х — считать, что для дорогого лука нужен папик, который все это оплатит, а такая женщина — обязательно голддиггерша. В этом и проблема. При тонком чутье на тренды Ксюше стоило бы понять, что женщины с сумочкой Dior и туфлями Bottega — это целый класс людей, который может позволить себе все это на заработанные своим умом деньги", – написала Канделаки в своем микроблоге.

Ксения Собчак не стала молчать и ответила Тине Канделаки. Она заявила, что оценка коллеги говорит лишь о ее личном восприятии ее слов.