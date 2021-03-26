"Беременна?": Канделаки показала округлившийся живот

Звезда опубликовала в своем интернет-аккаунте ролик, в котором зажигательно танцует под национальную музыку. При этом она отметила, что современные тенденции — это, конечно, здорово, но "кровь — не водица".
Тина Канделаки посвятила танец брату Алеко. Журналистка в шутку добавила, что старается держаться подальше от их встреч, потому что после каждой из них набирает два килограмма в весе.
Фолловеры по-достоинству оценили умение Тины Канделаки красиво двигаться. Также внимание многих привлек округлившийся живот теледивы. "Беременна?", "В этом видео прямо явно виден животик. Хотя на других фото и видео вроде нет. Тоже подумала про беременность", – высказались подписчики.
Были и те, кто предположил, что телеведущая просто плотно поела. Сама Тина Канделаки не стала комментировать догадки пользователей соцсети, предпочтя сохранить интригу.
Напомним, Тина Канделаки замужем за деловым партнером, директором по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям госкорпорации "Ростех" Василием Бровко. Первым супругом журналистки был бизнесмен Андрей Кондрахин. От этого брака знаменитость родила дочь Меланию и сына Леонтия.
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