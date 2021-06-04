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Шоу-бизнес
Пропавшая наследница Кончаловского дала о себе знать: Страшно

Пропавшая наследница Кончаловского дала о себе знать: Страшно

Мария Михалкова-Кончаловская в личном блоге объяснила свое исчезновение.
прочитано 150 раз

Несколько недель назад подписчики довольно популярной инстаграм-страницы дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского заметили, что девушка перестала публиковать посты и "Сторис". Поклонники забили тревогу, однако оказалось, что напрасно.

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Мария Кончаловская ушла с головой в сессию. Девушка заявила, что из-за подготовки к экзаменам и зачетам у нее не осталось времени на соцсети. По словам художницы, ночи она проводила за рисованием.

Наконец блогер поделилась, что сессия ее "отпустила", и теперь она может заняться проектами. Как отметила дочь Толкалиной, у нее даже мыслей не возникает об отпуске летом, потому что для нее лучшим отдыхом является смена деятельности. Во время подготовки к сессии Мария Кончаловская обдумывала, чем она займется после того, когда экзамены останутся позади.

Также девушка напомнила, что скоро ей исполнится 20 лет. По случаю юбилея модель планирует устроить кое-что грандиозное. Правда, новая цифра в паспорте пугает Марию Кончаловскую. "Взрослеть – страшно", – отметила девушка.

Напомним, в прошлом году наследница Любови Толкалиной вышла замуж за Никиту Кузьмина. С молодым предпринимателем она познакомилась случайно несколько лет назад. Художница возвращалась домой после дождя и очень замерзла, юноше удалось обменять свою рубашку на номер телефона Марии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 13:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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