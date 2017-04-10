Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова

В Петровском Путевом дворце прошел прием по случаю Дня рождения художника Никаса Сафронова. Торжественное мероприятие традиционно собрало близких друзей, а также заслуженных деятелей культуры и искусства, политиков, послов и первых лиц крупнейших компаний. Поздравить именинника собралась семья Никаса: сыновья Стефано, Лука, Ландин и Дмитрий, а также народные и Заслуженными артисты России, среди которых: Владимир Наумов, Наталья Белохвостикова, Юрий Розум, Эммануил Виторган, Николай Дроздов, Анатолий Трушкин, Алексей Булдаков, Лада Денс, Армен Джигарханян, Юлий Гусман и многие другие.
Ксения Собчак, Валерия и другие звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной
Актриса стала дизайнером одежды
Российские знаменитости пришли в кино на встречу со звездой Голливуда
Телеведущая с мужем на время оставили собственного сына ради чужих малышей
Певица удивила естественной красотой и минимумом макияжа
Откровенные снимки фигуристой красотки облетели передовицы таблоидов
В Ливерпуле прошли традиционные скачки
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Следственного комитета
В день памяти великой актрисы Dni.Ru вспоминают все самые яркие фильмы с ее участием
Китайскому актеру исполняется 63 года
Современные способы коррекции зрения
Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни
Известная фигуристка получила множество отзывов на фото
Политик был ошеломлен услышанной информацией