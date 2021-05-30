Холмик на трусах: Толкалина возбудила народ откровенным фото

Звезда заявила о желании расслабиться. Любовь Толкалина всполошила россиян фото в бикини.

43-летняя кинодива устроила шумиху в инстаграм-аккаунте. Знаменитость поделилась пикантным снимком в купальнике, подчеркивающем соблазнительные изгибы тела. Также в кадр попала тень от бутылки. Любовь Толкалина подписала снимок неожиданным образом. "Хочу вот так, а не вот это все", — выразилась российская артистка.

Кадр произвел на поклонников звезды яркое впечатление. Россияне проявили восхищение стройной фигурой артистки и наградили ее восторженными комплиментами. Многие написали в комментариях к снимку о красоте и сексуальности.

Отдельные фанаты знаменитости дали волю воображению и пофантазировали, будто бы Любовь Толкалина находится рядом с ними. "Да это самый прекрасный холмик, так бы и расцеловал его", "Это очень красиво, хотелось бы без тряпочек", "Дух захватывает", "Вот молодец, Люба. Мне нужно больше таких фото", "Прям не знаю, как держусь", "Желание хорошее, можешь себе позволить", "Еще порох есть", — отреагировали пользователи Сети.



Напомним, дочь 19-летняя дочь актрисы получила серьезную травму, которая заставила ее отказаться от работы моделью. Мария Кончаловская подвернула и ушибла ногу, которую медикам пришлось забинтовать. Наследница Любови Толкалиной отметила, что перелома нет, поэтому надеется скорее вернуться к съемкам.