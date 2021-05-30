Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Воскресенье
30 мая
Лента новостей
08:06
Холмик на трусах: Толкалина возбудила народ откровенным фото
06:08
Поделил 30 миллионов фунтов: раскрыты подробности завещания принца Филиппа
02:03
"В районе таза надо было не так делать": Волочкову осудили за яркий наряд
23:59
Экс-советник президента США о самом пугающем в ситуации с Россией и Белоруссией
22:03
СМИ: Лукашенко получит от Путина новые щедрые предложения
21:11
Аналитик Сванидзе: в легенду Лукашенко о самолете поверят только маленькие девочки
20:09
"Постепенно женится": Харламов увлекся молодой спортсменкой
18:14
Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души
18:08
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
18:07
Бурный роман? Семенович готовится переехать к Фомину
17:47
Обмазанная пеной голая Наталья Штурм возбудила интимным видео
17:35
Скандал: вскрылась связь Пугачевой с "голубыми дегенератами"
17:34
Заподозренной в предательстве родины Максаковой плюнули в лицо: На коленях будешь
17:07
Политолог Павловский: Кремлю следует тихо убрать Лукашенко
16:55
Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
16:55
"Сделала детям больно": Дочь умоляет Муцениеце вернуться к Прилучному
16:33
Лариса Гузеева породнилась с дагестанской семьей
16:17
Политолог Казакевич: Сохранение власти у Лукашенко приведет к страшным последствиям
16:08
"Опять все продуют": Киркоров будет петь гимн России для футболистов
15:18
Нарядившаяся в черное дочь Заворотнюк объявила о "свободе от оков"
15:02
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
15:01
Узнавшая о внебрачном сыне Абдулова Проклова сделала сенсационное заявление
14:52
Экс-советник президента США предрек Байдену провал на переговорах с Путиным
14:28
Прохор Шаляпин прихорошился за 200 тысяч для новой пассии-миллионерши
14:08
Ягудин высказался о насилии в спорте: За кадром остается целая жизнь
13:39
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
13:38
Воссоединились? Прилучный и Муцениеце вместе появились перед камерами
13:35
"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке
12:50
"Хочешь подраться?": в "Дом-2" посмеялись над дерзкой выходной Сергея Лазарева
12:41
81-летняя Светлана Светличная шокировала заявлением о романе
11:58
"Давайте каждый будет заниматься своим делом": Диана Арбенина рассказала о конкуренции звезд
11:57
53-летний Пресняков об отказе от секса: Нет, никогда!
11:42
"Худого легче метелить": Разжиревший Харламов врезал тощему Воле
11:13
"Я покажу свой прием": дети Пугачевой и Галкина подрались
10:58
Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"
10:57
"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту
10:40
"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка
10:23
Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко
08:03
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
06:01
Скромница Ковальчук сверкнула трусиками: Уже не знает что оголить
04:09
Непохожей на мать дочери Ханги предложили стать фотомоделью
02:02
"Девушка выросла": Пуговка из "Папиных дочек" показала пышный бюст
23:59
Политолог Сатановский: Лукашенко будет "выбивать" из Путина новые бонусы
23:05
"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной
22:12
"Несомненный вред детям" Питт восстал против неадекватных выходок Джоли
21:40
Политолог Сосновский опасается срыва встречи Путина и Байдена: Идет перегруппировка
21:12
Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье
20:44
"Дети будут": внук Пугачевой объявил о времени появления первенца
20:16
Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит
20:15
Малышева посоветовала россиянам сделать три прививки перед отпуском
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Холмик на трусах: Толкалина возбудила народ откровенным фото

Холмик на трусах: Толкалина возбудила народ откровенным фото

Звезда заявила о желании расслабиться. Любовь Толкалина всполошила россиян фото в бикини.
прочитано 244 раза

43-летняя кинодива устроила шумиху в инстаграм-аккаунте. Знаменитость поделилась пикантным снимком в купальнике, подчеркивающем соблазнительные изгибы тела. Также в кадр попала тень от бутылки. Любовь Толкалина подписала снимок неожиданным образом. "Хочу вот так, а не вот это все", — выразилась российская артистка.

ПО ТЕМЕ

Изможденная дочь Толкалиной решила лечь под нож хирурга

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Кадр произвел на поклонников звезды яркое впечатление. Россияне проявили восхищение стройной фигурой артистки и наградили ее восторженными комплиментами. Многие написали в комментариях к снимку о красоте и сексуальности.


Отдельные фанаты знаменитости дали волю воображению и пофантазировали, будто бы Любовь Толкалина находится рядом с ними. "Да это самый прекрасный холмик, так бы и расцеловал его", "Это очень красиво, хотелось бы без тряпочек", "Дух захватывает", "Вот молодец, Люба. Мне нужно больше таких фото", "Прям не знаю, как держусь", "Желание хорошее, можешь себе позволить", "Еще порох есть", — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, дочь 19-летняя дочь актрисы получила серьезную травму, которая заставила ее отказаться от работы моделью. Мария Кончаловская подвернула и ушибла ногу, которую медикам пришлось забинтовать. Наследница Любови Толкалиной отметила, что перелома нет, поэтому надеется скорее вернуться к съемкам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 08:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бурный роман? Семенович готовится переехать к Фомину

Певец закончил ремонт

Шоу-бизнес

Обмазанная пеной голая Наталья Штурм возбудила интимным видео

Певица вызвала оторопь кадрами из аквапарка

Шоу-бизнес

"Сделала детям больно": Дочь умоляет Муцениеце вернуться к Прилучному

Актриса раскаивается
Шоу-бизнес

"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом

Певица нашла развлечение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+