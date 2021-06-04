Ургант дал под дых появившемуся на экономическом форуме Милохину

На днях стартова Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Одним из его участников стал популярный блогер и музыкант Даня Милохин.
Он выступил на тему бизнеса и блогинга. Телеведущий в ироничной форме высказался о звезде "ТикТок". Шоумен отметил, что человек, который в 19 лет купил автомобиль за десять миллионов рублей, знает, как экономить.
Также Иван Ургант добавил, что не понимает, почему на форум не позвали Моргенштерна, который обожает деньги. Высказался телеведущий и об эпатажном перфомансе Дани Милохина, который попросил экспертов экономического форума лечь на пол и сделал забавный ролик.
Иван Ургант отметил, что в таком поведении блогера нет ничего странного. Он считает, что любой бизнесмен в России всегда готов к тому, что к нему могут прийти люди и попросят всех лечь на пол.
Как писали "Дни.ру", на ПМЭФ помимо Дани Милохина отметились ряд российских знаменитостей. Среди них – Сергей Шнуров, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Тина Канделаки, Диана Арбенина и другие.
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