"Нарушена работа стволовых структур мозга": психотерапевт объяснил дергания накрашенного Милохина

Российский артист Даня Милохин яркий типаж современности. Его поведение всегда вызывает внимание публики, что и является целью его пиарщиков. Манера общения молодого певца часто обсуждается в обществе, а его стиль и образы вызывают жаркие споры.
Ежедневно за жизнью и творчеством 19-летнего тиктокера следят миллионы подписчиков в социальных сетях. На Юбилейной русской национальной премии канала RU.TV Даня Милохин появился с накрашенными ногтями и обколотый татуировками в интересных местах.
Отвечая на вопросы журналистов, певец не мог устоять на месте, постоянно крутился, подпрыгивал и высовывал язык. Детский нейропсиолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Дни.ру" прокомментировала поведение 19-летнего артиста.
"Мальчик воспитывался в детском доме. В детстве у него явно были психологические трудности. Такое его поведение говорит о том, что у него не очень слаженно работают структуры головного мозга. Его речь недостаточно хорошо развита. Возбуждение преобладает над торможением. Стволовые структуры головного мозга недостаточно зрелые, нарушена работа именно стволовых структур мозга", – сказала специалист.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Даня Милохин якобы в 16 лет пристрастился к употреблению запрещенных препаратов, но потом зависимость удалось побороть.
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