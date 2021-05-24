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Шоу-бизнес
Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык

Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык

19-летний тиктокер и певец Даня Милохин – один из самых необычных персонажей на российской эстраде. При этом у него миллионы подписчиков в социальных сетях. За молодым артистом корреспондент "Дни.ру" понаблюдал на Юбилейной русской национальной премии канала RU.TV
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В 16 лет, как пишут в Интернете, детдомовец Даня Милохин якобы пристрастился к наркотикам, хотя позже зависимость ему удалось побороть. Но когда смотришь на юного артиста, понимаешь, что последствия от принятия запрещенных препаратов могут и сегодня давать о себе знать.

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"Я еще мальчик!": неожиданное признание 19-летнего Дани Милохина

Когда пресса обращалась к певцу на премии с вопросами, он хихикал, показывал язык и постоянно зачем-то подскакивал.. В руке при этом без конца крутил напоминающий погремушку спиннер. Обращали на себя и покрашенные в разные цвета ногти Дани. Почему-то вспомнились слова из песни Клавдии Шульженко:

Нет, не глаза твои

Я вспомню в час разлуки,

Не голос твой услышу в тишине,

Я вспомню ласковые и трепетные руки...

Фото: Дни.ру

Даня очень напоминал большого недолюбленного ребенка. Да и 19-летнее тело восходящей звезды, обильно покрытое наколками, явно свидетельствует о желании выделиться, самоутвердиться, приукрасить себя.

Причем больше всего у Милохина наколок в районе лобка. Самая большая татуха – мифический единорог – кокетливо выглядывала из штанов. Вероятно, это намек. Вообще на животе у Дани много сказочных героев – кроликов, котиков. И только матерная надпись на руке показывает серьезность и взрослость намерений юного певца. Недаром же он водит дружбу с самим Колей Басковым. На этой премии они снова исполнили хит "Дико тусим".

Фото: Дни.ру

Текст популярной песни, прямо скажем, подстать образу Милохина:

Золотая чаша, золотые цепи

Угадай где я? Я не дома, baby

В моем бокале смузи

Мы на трэп-хате дико тусим

Я ушел из дома, теперь дом — это рэп

Я беру эти купюры и съедаю как хлеб

Угадай где, Даня снова на бите

Расскажи, как ты устал видеть Милохина везде.

При этом весельчак Милохин оказался посредственным в общении, на вопросы отвечал скучно, односложно, да и слова, кажется, находил с трудом. Впрочем, не за это его любят, философских и умных высказываний от него и не ждут.

Напомним, что Даня недавно сделал неожиданное интимное признание: "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина".

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Фото: Дни.ру
Автор: 24 мая 2021, 08:39
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комментарии

Ответить:

Гость742735
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Второй Шура?Докатились..народ доказал,что учение-тьма..
Гость752988
Пожаловаться Ответить
Подрастающий дебил, его брат намного лучше и скромней.
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