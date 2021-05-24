Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык

В 16 лет, как пишут в Интернете, детдомовец Даня Милохин якобы пристрастился к наркотикам, хотя позже зависимость ему удалось побороть. Но когда смотришь на юного артиста, понимаешь, что последствия от принятия запрещенных препаратов могут и сегодня давать о себе знать.
Когда пресса обращалась к певцу на премии с вопросами, он хихикал, показывал язык и постоянно зачем-то подскакивал.. В руке при этом без конца крутил напоминающий погремушку спиннер. Обращали на себя и покрашенные в разные цвета ногти Дани. Почему-то вспомнились слова из песни Клавдии Шульженко:
Нет, не глаза твои
Я вспомню в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине,
Я вспомню ласковые и трепетные руки...
Даня очень напоминал большого недолюбленного ребенка. Да и 19-летнее тело восходящей звезды, обильно покрытое наколками, явно свидетельствует о желании выделиться, самоутвердиться, приукрасить себя.
Причем больше всего у Милохина наколок в районе лобка. Самая большая татуха – мифический единорог – кокетливо выглядывала из штанов. Вероятно, это намек. Вообще на животе у Дани много сказочных героев – кроликов, котиков. И только матерная надпись на руке показывает серьезность и взрослость намерений юного певца. Недаром же он водит дружбу с самим Колей Басковым. На этой премии они снова исполнили хит "Дико тусим".
Текст популярной песни, прямо скажем, подстать образу Милохина:
Золотая чаша, золотые цепи
Угадай где я? Я не дома, baby
В моем бокале смузи
Мы на трэп-хате дико тусим
Я ушел из дома, теперь дом — это рэп
Я беру эти купюры и съедаю как хлеб
Угадай где, Даня снова на бите
Расскажи, как ты устал видеть Милохина везде.
При этом весельчак Милохин оказался посредственным в общении, на вопросы отвечал скучно, односложно, да и слова, кажется, находил с трудом. Впрочем, не за это его любят, философских и умных высказываний от него и не ждут.
Напомним, что Даня недавно сделал неожиданное интимное признание: "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина".
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