Дробыш откровенно о контактах с Пугачевой за сумасшедшие деньги

Виктор Дробыш стал новым гостем шоу "Судьба человека".

В беседе с Борисом Корчевниковым он рассказал о том, как Алла Пугачева помогла ему прорваться в шоу-бизнес. По словам музыканта, в начале карьеры он даже и мечтать не мог о работе с Примадонной, однако судьба преподнесла ему щедрый подарок.

Как отметил Виктор Дробыш в эфире шоу "Судьба человека", звезда послушала его песни и отобрала несколько для себя. За композиции артистка заплатила начинающему музыканту "сумасшедшие" деньги. По словам гостья студии, впоследствии эти треки стали очень популярны в исполнении Кристины Орбакайте.

Виктор Дробыш заявил, что именно благодаря контакту с Аллой Пугачевой, которая выкупила его песни, он смог пробиться в российском шоу-бизнесе. До этого продюсер пытался прославиться в Европе, но у него ничего не вышло.

Молодой музыкант отправился с группой в Германию, где записал альбом, однако эксперимент оказался неудачным. "Поставили не ну ту лошадь", – отметил Виктор Дробыш в студии шоу "Судьба человека".

Чтобы хоть как-то прокормиться и заработать, продюсер занимался всем, чем только можно. По словам звезды, он аккомпанировал артистам, а в промежутках между концертами был садовником и маляром.

В итоге Виктор Дробыш принял решение вернуться в Россию, где судьба свела его с Аллой Пугачевой. Позднее продюсер работал с многими звездами отечественной эстрады – с Валерией, Дианой Гурцкая, Стасом Пьеха и другими.