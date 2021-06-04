Беременная звезда "Дома-2" вышла замуж

Звезды телестройки поделились роликами из ЗАГСа в своих инстаграм-аккаунтах. Пара узаконила свои отношения 3 июня. Расписавшиеся влюбленные принимают поздравления поклонников и пожелания долгой совместной жизни.
Интересно, что Ирина Пинчук и ее избранник запланировали торжество на третье июня потому, что именно в этот день их отношениям исполнилось два года.
О желании звезд шоу "Дом-2" пожениться стало известно в мае. Тогда Пинчук показала видео, на котором вместе с Чобаняном подает заявление в ЗАГС.
Предложение руки и сердца экс-участники реалити-проекта сделал девушке через месяц после того, как чета рассказала о скором появлении на свет ребенка. Ранее Арай признавался, что до знакомства с Ириной по-настоящему не влюблялся.
Напомним, Ирина Пинчук снималась в шоу "Дом-2" с перерывом: в 2016 и 2018 годах. На телестройке у брюнетки были фавориты, с которыми ей не удалось построить надежные отношения.
Роман между Ириной Пинчук и Арамом Чобаняном закрутился вне шоу "Дома-2". Пара смогла разглядеть друг друга лишь после проекта.
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