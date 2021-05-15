Беременная звезда "Дома-2" выходит замуж

Бывшая участница шоу "Дом-2" Ирина Пинчук хлопочет о свадьбе. Дата торжества уже назначена.

В жизни звезды "Дома-2" Ирины Пинчук скоро произойдут важные перемены. Популярная брюнетка готовится стать не только матерью, но и женой. Экс-участница телестройки и ее избранник Арам Чобанян подали в ЗАГСе заявление о заключении брака. Счастливая Ирина Пинчук объявила поклонникам в инстаграм-аккаунте, что свадьба должна состояться 3 июня — в этот день пара будет отмечать еще и два года отношений.

Знаменитость сообщила фанатам важные новости в видеоформате. Во время записи роликов беременную экс-участницу "Дома-2" переполняли бурные эмоции. Направляясь в ЗАГС, Ирина Пинчук радостно несла оба паспорта в руке, шутливо приговаривая жениху о том, что теперь он от нее никуда не сбежит. В это время Арам Чобанян скромно и молчаливо следовал за энергичной возлюбленной.

Напомним, Ирина Пинчук снималась в шоу "Дом-2" с перерывом: в 2016 и 2018 годах. На проекте у девушки были фавориты, с которыми ей не удалось постоить надежные отношения. Арам Чобанян тоже был участником телестройки и обращал внимание на других девушек. За его личной жизнью страна наблюдала в 2017 году. Роман между Ириной Пинчук и Арамом Чабоняном закрутился вне "Дома-2", они смогли разглядеть и обрести друг друга только после проекта.

