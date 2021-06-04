"Папе неинтересны мои булки": оголившаяся дочь Урганта вызвала оторопь

Эрика Куталия активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Дива демонстрирует новые креативные образы и делится деталями своей интересной жизни. Эпатажные фотографии старшей дочери ведущего обычно производят достаточно положительное впечатление на публику. Однако в этот раз девушку раскритиковали.
Наследница Ивана Урганта продемонстрировала миру белые стринги и обнаженные ягодицы. Снимок был сделан в метро во время подъема на эскалаторе. На фото девушка стоит спиной в зеленом платье и смотрит вверх. Пользователи оказались ошарашены внезапным действием дочери звезды.
Многие посчитали поступок возмутительным по отношению к именитому папе. Они поинтересовались, что же ведущей говорит дочери о таких снимках. "Папа увидит же", "Пошло. Стыдно перед родителями", "Ноль уважения к себе и другим", "Ванечку не хочется расстраивать. Может удалить?", "Сошла с ума! Что папа то подумает", "Папа увидит, удали", "Жуть какая", – писали они.
Сама Эрика ответила всем обеспокоенным. "Папе неинтересны мои булки", – высказалась она в комментариях. Иван Ургант поставил заветный "лайк" на фотографию, чем еще сильнее всполошил народ.
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