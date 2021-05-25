"Скажи, что с женщиной целовалась": Ургант врезал мечтающей о политике "татушке" Волковой

Оргкомитет согласовал кандидатуру артистки. Певица уже подала все необходимые документы и планирует выдвигаться от Ивановской области. На днях в официальных аккаунтах Юли Волковой в соцсетях появилось видео, в котором звезда представилась избирателям.
Ролик в Сети получил неоднозначную реакцию. Народ разозлило обращение бывшей "татушки". Многие уверены, что девушка не достойна политической карьеры. Впрочем, итоги праймериз будут подведены 1 июня.
Накануне Юля Волкова стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Иван в свойственной ему манере высмеял артистку, замахнувшуюся на выборы в Госдуму. Телеведущий снял ролик, в котором представил, как на самом деле проходили съемки агитационного видео звезды.
Иван Ургант выступил в роли режиссера, который подсказывает Юлии Волковой, как себя вести в кадре и что говорить. "Не надо ей губы чуть поярче сделать? Хорошо! Ивановская область? Ситуация "Help", ситуация "SOS", – говорит телеведущий. В шутку он отметил, что Юля Волкова употребила слово "политика" шесть раз в одном предложении, и это отличное начало.
"Иваново – город невест. Слушай, скажи, что ты с женщиной по молодости целовалась", – добавил Иван Ургант.
Юлия Волкова оценила юмор телеведущего и не стала обижаться на пародию. "Вань, ну ты взял открыл просто все карты!" – наигранно возмутилась певица.
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