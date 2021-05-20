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Шоу-бизнес
"Разоритесь!": Ургант внезапно запретил отцу участвовать в шоу Кудрявцевой

"Разоритесь!": Ургант внезапно запретил отцу участвовать в шоу Кудрявцевой

Накануне Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. В честь большой даты Иван Ургант пригласил ее на свою программу.
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Ведущая рассказала, что не любит свои дни рождения. Она предпочитает игнорировать громкие мероприятия по случаю праздника и всегда в этот день посвящает время самым близким. В этом году дива решила провести время с семьей на даче, где главным блюдом вечера стал шашлык.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Иван Ургант создал специальную атмосферу для коллеги. Они зажгли свечи и имитировали диалог, похожий на те, что происходят в программе "Секрет на миллион". Ведущий поинтересовался у звезды, что она подмешивает в напитки гостям для того, чтобы они выдавали ей все откровения. Лера Кудрявцева подчеркнула, что она просто умеет расположить к себе любого человека.

В 1990 году у телеведущей родился сын Жак. Она призналась, что сперва стеснялась достаточно ранней смены статуса, а потому не разрешала сыну называть себя "мамой" прилюдно. Однако это быстро закончилось. Сейчас она счастлива быть молодой бабушкой для внуков.

Один им самых запоминающихся моментов программы стала претензия Леры Кудрявцевой, предъявленная Ивану Урганту. Она вспомнила, что однажды пригласила его отца поучаствовать в программе. Он согласился, но затем перезвонил и рассказал, что наследник запретил ему приходить. "Разоритесь!" – посмеялся шоумен. Сам он появляться на шоу также отказывается.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 10:42 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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