"Ее так с детства харассили!": Голубкина поддержала неугомонную Проклову после секс-скандала

Актриса возмущена травлей Елены Прокловой, раскрывшей давнюю историю о домогательствах. Мария Голубкина отреагировала на громкую историю.



47-летняя звезда относится к откровенным признаниям коллеги с пониманием. Артистка посочувствовала Елене Прокловой во время прямого эфира в "Инстаграм".

Фолловеры же напомнили Марии Голубкиной о скандальных романах звезды театра и кино. На это актриса ответила, что плохая репутация знаменитости могла закрепиться как раз после сексуального насилия в ранней юности.

"Ее так с детства харассили!", – встала на защиту артистки Голубкина. Она добавила, что коллега всегда была красавицей.

Отметим, что после секс-скандала общество разделилось на два лагеря. Одни осуждают и резко критикуют 67-летнюю Елену Проклову, а другие благодарят за то, что не побоялась сказать правду. В числе первых актриса Яна Поплавская. Она жестко высказалась в адрес коллеги, сравнив ее с женщиной древнейшей профессии.

Напомним, несколько недель назад Елена Проклова шокировала народ откровенным признанием о домогательствах и насилии с 12 лет. В передаче "Секрет на миллион" она заявила, что когда ей было 15 лет, ее якобы домогался известный актер. Звезда божится, что он склонял ее к оральным ласкам.