"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь

После программы Андрея Малахова Ирина Отиева заявила о предательстве со стороны телеведущего.

В последнее время 62-летняя артистка перестала выходить на связь с поклонниками, и те забили тревогу. Тогда журналисты решили выяснить, что случилось с заслуженной артисткой. Оказалось, что та никак не может забыть передачу Андрея Малахова, которая вышла в эфир еще около полутора лет назад.

В той самой программе Отиева была представлена в дурном свете. Корреспонденты рассказали, что артистка перестала следить за собой и начала искать утешение в алкоголе. Когда передача вышла в эфир, звезда восприняла это как настоящий "нож в спину". Ирина Адольфовна не ожидала такого от Малахова, с которым проработала вместе чуть ли не четверть века. Женщина заявила, что у нее и так вся спина уже в шрамах от ножей, а поступок телеведущего стал очередным ударом.

После случившегося артистка перестала появляться на телевидении, хотя ее неоднократно звали в другие программы и даже предлагали большие гонорары. Однако Отиева решила, что больше не будет откровенничать. Какое-то время она периодически общалась с поклонниками в мессенджерах и соцсетях, а пару месяцев назад и вовсе отключила все телефоны.

Как сообщил "Собеседник", заслуженная артистка сейчас находится дома и лишний раз не выходит из-за пандемии – дела со здоровьем у актрисы и без того не очень. К тому же, программа Андрея Малахова напрочь отбила у женщины желание с кем-то общаться, поэтому она ведет очень замкнутый образ жизни.