"Не хочу ни с кем видеться": Отиева решила остаться в одиночестве

22 ноября певица отметила 62-летие. Как звезда эстрады провела день рождения, неизвестно, ведь она предпочитает почти ни с кем не общаться и не распространяется о своей жизни.
В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ Ирина Отиева заявила, что не желает ни с кем видеться. В том числе с друзьями. Отметим, в последнее время ходят слухи о том, что знаменитость злоупотребляет алкоголем.
Исполнительница отметила, что даже в день рождения никого не хотела видеть рядом. "Мне не нужны цветы", – сказала она. А вот Филипп Киркоров всегда с уважением говорит о коллеге. По словам короля отечественной эстрады, Ирина Отиева замечательная певица, каких в России мало.
Ранее художник Никас Сафронов отмечал в беседах с журналистами, что Ирина Отиева даже не поднимает трубку, когда он ей звонит. При этом он говорил, что звезда нуждается в помощи.
Напомним, ранее разгорелся скандал из-за резонансного выпуска шоу Андрея Малахова. В студии "Прямого эфира" сообщили, будто Ирина Отиева "пропала с радаров", увлекшись спиртным. Домой к артистке наведались телевизионщики и сняли ее в непрезентабельном виде. Звезда утверждала, что ее снимали скрытой камерой, и она просто не была готова к визиту гостей.
Ирину Отиеву называли королевой джаза. Звезда внезапно исчезла с экранов и сцены на пике своей карьеры
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