"Пойдем, я тебя чпокну": Чехова заявила о домогательствах женатого продюсера

Анфиса Чехова в эфире шоу "Алена, блин!" рассказала о домогательствах женатого продюсера МУЗ-ТВ.

Телеведущая вспомнила начало своей карьеры на телевидении. По словам артистки, она никогда не спала с мужчинами, чтобы получить роль или место в программе. Правда, однажды продюсер все же пытался склонить ее к сексу.

Это было на МУЗ-ТВ. Тогда молоденькая Анфиса Чехова с трудом устроилась на работу, потому что в конце 90-х после дефолта каналы практически не брали новых сотрудников. "Спустя какое-то время меня берут, говорят: мол, вот программа. Я сама писала к ней подводки. Назвалась она "На ночь глядя", – рассказала телезвезда.

Шоу продюсировал новый человек, которого только недавно назначили. По словам Анфисы Чеховой, она не помнит его имени, но точно знает, что тогда у него была семья.

"Он постоянно звал меня в баню обсудить программу. Видимо, дома жена ему мыться не давала. Он не говорил мне прямо: "Пойдем, я тебя чпокну". Все было завуалированно", – говорит артистка.

По словам Анфисы Чеховой, было непросто сохранять баланс. Девушка не хотела заниматься сексом с продюсером, но при этом понимала, что ей нужно отказывать так, чтобы тот не разозлился и не уволил. Телеведущая то прикрывалась делами, то говорила о том, что у нее есть молодой человек.

В какой-то момент продюсеру надоело терпеть отказы, и он пригласил подопечную в кабинет. "Завалил не диван, набросился с поцелуями. Я резко оттолкнула, сказала: мол, что вы такое творите. После этого меня уволили. Практически на следующий же день", – отметила Анфиса Чехова.