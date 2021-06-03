"Просто жесть какая-то": беременная ведущая "Дома-2" рассказала об экстренной госпитализации

Катя Жужа пожаловалась, что в последнее время в ее жизни все не так гладко, как кажется в ее микроблоге. На самом деле у нее сильный стресс, и она вот-вот сорвется. При этом в ее положении нервничать нельзя.
33-летняя ведущая рассказала, что недавно экстренно госпитализировали ее маму, после чего все пошло наперекосяк. Почти сразу после этого в больницу попала она сама, теперь уже с ребенком. Катя Жужа призналась, что все это отняло у нее силы.
"Просто жесть какая-то", – красочно выразилась Катя Жужа.
Напомним, что о третьей беременности бывшей ведущей шоу "Дом-2" Кати Жужи стало известно 19 марта. Этот факт очень удивил фанатов, ведь она забеременела через семь месяцев после рождения своего второго ребенка.
Муж Кати Жужи — автогонщик Артем Маркелов был рад новости о прибавлении, ведь они с ведущей мечтали о погодках.
Сейчас семья воспитывает общего сына Макса и 12-летнюю дочь ведущей от предыдущих отношений Николь. Стоит отметить, что личность отца дочери Катя Жужа не разглашает. Впрочем, ведущая не раз говорила, что ее бывший возлюбленный продолжает поддерживать дочь финансово.
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