Приезжал ночью на несколько часов: ведущую "Дома-2" уличили в связи с Соколовским

Айза Анохина рассказала, что в когорте любовниц Влада Соколовского состояла Катя Жужа, которая на момент связи с певцом была ведущей реалити-шоу "Дом-2". Бьюти-блогер уверена, что Рита Дакота не догадывалась об этой интрижке.

Об этом Анохина рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях. Блогер назвала Соколовского лжецом и манипулятором. "Да я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, я перестала общаться с обоими", – сообщила Айза.

Как отмечала Айза, Соколовский захаживал к звезде телестройки, когда Рита носила под сердцем первенца. Анохина решила ничего не рассказывать Дакоте, так как не хотела травмировать беременную. Между тем врать в глаза подруге она также не могла, поэтому ей пришлось самоустраниться из жизни Риты.

"Мои друзья отдыхали в том же загородном отеле, что и этот человек, чье имя я не хочу называть, она мне отвратительна. И к ней ночью на несколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили. Единственное, что я хочу сейчас, – это защитить Риту от всей этой лицемерной лжи, которой она окружена", – раскрыла подробности адюльтера эксперт по красоте.

Анохина уверена, что Соколовский должен перестать отмалчиваться, публично попросить прощения у экс-супруги и навсегда оставить ее в покое. "А все, что он сейчас делает, – это показуха и пиар! Он не приполз к Рите и даже не попытался ничего сделать, чтобы наладить отношения с ней. А продолжает **** баб, находясь в одном районе со своей семьей!" – цитирует Айзу Super.ru.