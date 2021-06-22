Уличенный в измене Моргенштерн отказался жить с невестой: Буду видеть корысть

На днях девушка Моргенштерна Дилара сделала ему предложение.

Несмотря на все попытки казаться брутальным мужиком, которому не нужны отношения, артист без ума от своей возлюбленной. Накануне в эфире подкаста Данилы Поперечного рэпер признался, что не представляет жизни без Дилары.

Правда, пока Моргенштерн не готов жить со своей невестой. Артист отметил, что слишком привык к одиночеству. Он не представляет, каково это, когда по квартире ходит кто-то еще. Музыкант боится, что после переезда возлюбленной не сможет делать все то же самое, что и без нее, и это скажется на творчестве.

Однако Моргенштерн верит, что однажды они с Диларой съедутся. Он признался, что купил огромный дом, в котором любимая сможет обустроить себе уголок, и при этом они не будут друг другу мешать.

Как отметил артист, девушка знала его еще до "всего этого хайпа", поэтому он не уверен, что сможет влюбиться в кого-то так же сильно еще раз. "В глазах всех других женщин я подсознательно буду видеть корысть", – отметил Моргенштерн. При этом рэпер, прославляющий в своих текстах беспорядочные половые связи, наконец поверил в моногамию. Он отметил, что после измен ему было плохо, поэтому теперь он встал на путь истинный.

Правда, по слухам, артист все же лукавит. После заявления Моргенштерна о моногамии в Сети появилось откровение девушки, которая снималась в одном из его клипов. Красотка заявила, что певец верен только во время интервью, а на самом деле все не так. Как оказалось, рэпер звал ее в отель и целовал руки.