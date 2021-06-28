"У тебя один ребенок есть": Моргенштерн пришел в ужас после новости о внебрачном сыне

Алишер Моргенштерн пришел на шоу рэпера Басты, и там его ждал настоящий сюрприз.

Последние пару лет Моргенштерн счастлив в отношениях с девушкой Диларой, которая недавно даже сделала музыканту предложение. Однако сегодня всплыли подробности разгульного прошлого музыканта, которые могли бы стать помехой сегодняшнему счастью артиста. Дело в том, что в ютуб-шоу "Вопрос Ребром" к Алишеру Моргенштерну с откровенным признанием обратилась девушка Ванита.

Сначала Ванита постаралась оказаться на одной волне с музыкантом и зачитала ему рэп. В тексте композиции говорилось о том, что у девушки есть внебрачный сын от Моргештерна.

"У тебя один ребенок есть. Я тебя поздравляю!" – заявила Ванита.



Ошарашенный артист сказал, что ничего не понял, и даже попросил девушку объясниться. Когда до Алишера дошел смысл ее слов, он пришел в ужас, но быстро взял себя в руки и даже пообещал платить алименты, если ДНК-тест подтвердит слова молодой матери.

Тем не менее, Ванита не смогла внятно объяснить, как она познакомилась с музыкантом, и даже обрушилась с обвинениями на присутствующую в студии Дилару. После этого Валеев захотел взглянуть на фото предполагаемого ребенка. Увидев снимок, Моргенштерн быстро разочаровался и отказался даже делать тест на отцовство, так как лицо у мальчика круглое, а не квадратное. Отметим, что сама Дилара не была слишком удивлена признанием Ваниты, хоть и раньше никогда не видела эту девушку.

Ранее "Дни.ру" сообщали об излишне экстравагантном способе развлечения Алишера Моргенштерна и его невесты.