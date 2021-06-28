Джанабаева показала фигуру спустя два месяца после родов: И это мама троих детей?

На днях Альбина Джанабаева приняла участие в съемке для глянца впервые после рождения дочери.

В личном блоге артистка поделилась бэкстейджем с фотосессии, которая прошла в интерьерах Музея Российских железных дорог. Певица сменила несколько образов. На кадрах знаменитость предстала в элегантном платье, подчеркивающем фигуру, а также в костюме цвета шампань. Артистка отметила, что это не только ее первая съемка после родов, но и первый визит в Музей РЖД.

Поклонники с восторгом приняли кадры с Альбиной Джанабаевой. Многие отметили, что звезда прекрасно выглядит спустя всего два месяца после появления дочери. "Красивая Мама у Агаты (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая и шикарная!", "И Вы прекрасны всегда!!! Глаз не оторвать!", "Очень эффектная! И это мама троих детей? Фигура отменная", "Вы очень красивая. Счастья вам. Малышке здоровья", – написали в комментариях.

На днях молодые родители Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вышли в свет. Артисты выступили на фестивале "ЖАРА". Певица заявила, что ей было приятно вернуться на сцену. Она успокоила бдительных поклонников, отметив, что они с мужем поспешили к малышке сразу же после концерта.

В апреле этого года 42-летняя Альбина Джанабаева в тритий раз стала мамой. Малышка появилась на свет 12 апреля в одной из клиник Москвы, девочку назвали Агатой.