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Шоу-бизнес
Похудевшая Джанабаева бросила двухмесячную дочь и побежала на сцену

Похудевшая Джанабаева бросила двухмесячную дочь и побежала на сцену

Два месяца назад 42-летняя Альбина Джанабаева стала мамой. Певица удивила тем, как быстро восстановилась после родов.
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Альбина Джанабаева и ее муж Валерием Меладзе выступила на фестивале "ЖАРА". Поклонники пришли в восторг от вида новоиспеченной матери и от того, как она похорошела и быстро пришла в форму.

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 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

Сейчас новорожденной дочери Меладзе всего два месяца. Девочку назвали Агатой. После родов певица Альбина Джанабаева сразу заявила, что засиживаться в декрете не собирается, ведь на сцене она по-настоящему заряжается энергией. Так и вышло.

24 июня звезда появилась на дорожке фестиваля, а потом выступила для поклонников. Джанабаева отметила, что первый светский выход был очень коротким.

"Родители Агаты выступили на фестивале и уже спешат домой", — пошутила певица.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе редко пользуются услугами няни и стараются самостоятельно ухаживать за дочерью. Помимо Агаты у пары есть еще два сына – Константин и Лука.

Звездные супруги с юмором относятся с тяжелому бремени родительства. Ранее они показали в своих микроблогах забавные ролики о жизни новоиспеченных мамы и папы. На кадрах они продемонстрировали круги под глазами и осунувшийся вид. После этого поклонники Альбины Джанабаевой стали жалеть певицу, которая показалась им на фото в "Инстаграм" слишком худой и уставшей.

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Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 18:57 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

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