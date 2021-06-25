Похудевшая Джанабаева бросила двухмесячную дочь и побежала на сцену

Два месяца назад 42-летняя Альбина Джанабаева стала мамой. Певица удивила тем, как быстро восстановилась после родов.

Альбина Джанабаева и ее муж Валерием Меладзе выступила на фестивале "ЖАРА". Поклонники пришли в восторг от вида новоиспеченной матери и от того, как она похорошела и быстро пришла в форму.

Сейчас новорожденной дочери Меладзе всего два месяца. Девочку назвали Агатой. После родов певица Альбина Джанабаева сразу заявила, что засиживаться в декрете не собирается, ведь на сцене она по-настоящему заряжается энергией. Так и вышло.

24 июня звезда появилась на дорожке фестиваля, а потом выступила для поклонников. Джанабаева отметила, что первый светский выход был очень коротким.



"Родители Агаты выступили на фестивале и уже спешат домой", — пошутила певица.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе редко пользуются услугами няни и стараются самостоятельно ухаживать за дочерью. Помимо Агаты у пары есть еще два сына – Константин и Лука.

Звездные супруги с юмором относятся с тяжелому бремени родительства. Ранее они показали в своих микроблогах забавные ролики о жизни новоиспеченных мамы и папы. На кадрах они продемонстрировали круги под глазами и осунувшийся вид. После этого поклонники Альбины Джанабаевой стали жалеть певицу, которая показалась им на фото в "Инстаграм" слишком худой и уставшей.