"Похититель женских сердец": Джанабаева показала уникальный кадр с сыном

Альбина Джанабаева до сих пор не показывала младшего сына, но в преддверии его семилетия сделала исключение.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и Валерий Меладзе – многодетные родители. Вместе они воспитывают троих детей: у пары двое сыновей и малютка-дочь. Альбина Джанабаева не сторонник того, что выставлять на всеобщее обозрение фото маленьких детей, однако наследники растут и со временем уже можно иногда удовлетворять интересы публики.

Певица, недавно ставшая матерью в третий раз, наконец, решилась впервые показать своего среднего сына – Луку. Совсем скоро мальчику исполнится семь лет. Альбина опубликовала фото, на котором мальчик сидит в автомобиле и смотрит на игрушечную змею. Фанаты Джанабаевой бурно отреагировали на уникальный кадр и попросили звездную мать почаще показывать им красавца Луку. Фолловеры нашли, что мальчик очень похож на саму Альбину, и заметили, что он точно вырастет похитителем женских сердец – об этом сообщило издание "7 Дней".

Что касается старшего сына Джанабаевой – Константина, то ему в этом году уже исполнится 18 лет. Фолловеры считают, что Костя в отличие от Луки больше похож на отца. Третьего ребенка – дочь Агату певица родила лишь в апреле этого года. Ее лицо звездные родители, конечно, еще не показывают публике. И судя по тому, как долго они скрывали Луку, произойдет это еще очень нескоро.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Альбина Джанабаева поразила публику изменениями во внешности.