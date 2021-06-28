Появилась информация о страшной болезни дочери Толкалиной

В Сети появилась тревожная новость. Состояние Марии Михалковой-Кончаловской внезапно ухудшилось.

Недавно дочь Любови Толкалиной жаловалась на то, что довела себя. Девушка плохо спала, у нее совсем не было сил. Все дело в том, что Мария старалась совмещать учебу в университете с карьерой модели и семейной жизнью. Сегодня стало известно, что все закончилось достаточно печально.

Еще накануне Михалкова-Кончаловская оделась совсем по-летнему и отправилась в ресторан в компании своего отца, Егора Кончаловского. Все было прекрасно, пока не начался ливень, но счастливая девушка все равно активно улыбалась на камеру и радовалась дню. Сегодня она опубликовала тревожную "историю".

На фотографии подписчики увидели градусник, показывающий почти 39 градусов. Дочь Любови Толкалиной рассказала, что, видимо, коронавирус настиг и ее. "Просто выиграла эту жизнь", – иронично отметила она. Официальных подтверждений диагноза Мария пока не публиковала, скорее всего страшную болезнь пока она лишь подозревает у себя сама.

Поклонники крайне обеспокоены состоянием юной модели. Многие предполагают, что все дело в том, что еще ранее ее организм был крайне истощен, поэтому и подвергся атаке вируса именно сейчас. На данный момент никаких комментариев относительно своего самочувствия Мария больше не дала.

