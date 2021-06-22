Шире ноги: состоящая в браке с Богомоловым Собчак показала любимую позу

39-летнюю Ксению Собчак можно охарактеризовать фразой из фильма "Кавказская пленница": "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она – просто красавица!" В очередной раз супруга режиссера и актера Константина Богомолова смогла удивить общественность. ­

Пластичности и гибкости Собчак позавидует иная Волочкова. Такие кульбиты выделывает вторая жена Богомолова, что диву даешься. Оказывается, занятия йогой не прошли для Ксении Анатольевны впустую – она прекрасно натренировала мышцы. И теперь изумляет всех позами.

Одно из главных достоинств Собчак – умение первой посмеяться над собой, поиронизировать. Именно поэтому она не постеснялась опубликовать на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото того, как только пытается сделать вертикальный шпагат.

"Когда тебе сфотографировали до того, как ты "принял позу", – подписала фото Собчак и сопроводила его многочисленными "смеющимися" смайликами.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. "Волочкова нервно курит в сторонке", "Всем суметь бы жить вот так в позе Ксении Собчак!", "Вау! Какая растяжка" Фитнес – это живой серотонин", – пишут люди в комментариях.

Стоит заметить, что йогой дочь Анатолия Собчака начала заниматься случайно. "Я как-то опоздала на занятие по фитнесу. Было очень обидно, но мне сказали, что сейчас будет занятие по йоге и предложили попробовать. Йога, так йога. Решила сходить один раз — я же ничего не теряю. У меня были проблемы со спиной. Поразительно, что с первого же занятия я почувствовала, что моя спина как-то иначе "дышит", – рассказывала она в одном из интервью. – А сегодня йога дрессирует мой ум".