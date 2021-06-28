"Какой Иван Ургант? Я теперь тут": Малахов со скандалом вернулся на Первый канал

В 2017 году Андрей Малахов ушел с Первого канала, однако, как оказалось, не навсегда.

В личном блоге телезвезда опубликовала забавное видео. Сотрудник канала стучится в гримерку, уточняя, здесь ли Иван Ургант. Однако вместо него в кресле оказался Андрей Малахов, который тут же грубо отчитал вошедшего. "Какой Иван Андреевич? Я теперь тут! Добрый вечер, друзья. Работаем!" – заявил телеведущий.

Пользователи Сети тут же предположили, что Андрея Малахова пригласили в шоу "Вечерний Ургант" в качестве гостя. Другие же подумали, что телеведущий решил вернуться на Первый канал и даже может заметить Ивана Урганта в его авторской программе. В любом случае поклонники надеются на какой-нибудь скандал, связанный с появлением Андрея Малахова в павильонах телеканала.

"Скоро заменишь Розу Сябитову? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А был бы интересный эксперимент, Андрей. Если бы все ведущие махнулись на один выпуск", "Обратно на первом?", "Вечерний Малахов?", "Вот это поворот", "Вас же выперли с 1 канала, а в гримерку разрешили?" – написали в комментариях.

Напомним, Андрей Малахов ушел с Первого канала в 2017 году, вместе с ним телеканал покинула и вся команда шоу "Пусть говорят". Он был ведущим проекта начиная с 2005-го, а после его ухода программу возглавил Дмитрий Борисов. Теперь Андрей Малахов ведет авторское шоу на "России-1".