Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу

Андрей Малахов, будучи гостем нового шоу, выплеснул воду в лицо коллеге.

Ведущий программы "Прямой эфир" выступил в необычной роли. На этот раз он стал гостем шоу "Я вижу твой голос" на телеканале "Россия 1". Задача Андрея Малахова заключалась в том, чтобы вместе с другими известными людьми определить, кто из участников шоу действительно поет, а кто только делает вид.

Как оказалось, эта задача потребовала от гостей больших усилий. Малахов на съемках так распереживался, что в какой-то момент даже выплеснул стакан воды в ведущего Владимира Маркони, который попытался запутать экспертов. Шоумен признался, что он чувствовал большую ответственность, так как помогал человеку выиграть целый миллион, а это не шутки. Телеведущий пожаловался на то, что вокально-детективное шоу забрало у него даже больше нервов, чем его собственный "Прямой эфир". При этом ранее Малахову обещали, что в студии будет весело – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ".

Шоу "Я вижу твой голос" стало новым проектом для телеканала "Россия 1". Третий выпуск программы выйдет на экраны только сегодня, однако в Сети уже появился анонс, по которому можно судить о том, что в студии будет жарко.

Ранее "Дни.ру" также писали о том, как Андрей Малахов расплакался в эфире собственной передачи "Привет, Андрей!".