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Шоу-бизнес
Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу

Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу

Андрей Малахов, будучи гостем нового шоу, выплеснул воду в лицо коллеге.
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Ведущий программы "Прямой эфир" выступил в необычной роли. На этот раз он стал гостем шоу "Я вижу твой голос" на телеканале "Россия 1". Задача Андрея Малахова заключалась в том, чтобы вместе с другими известными людьми определить, кто из участников шоу действительно поет, а кто только делает вид.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Как оказалось, эта задача потребовала от гостей больших усилий. Малахов на съемках так распереживался, что в какой-то момент даже выплеснул стакан воды в ведущего Владимира Маркони, который попытался запутать экспертов. Шоумен признался, что он чувствовал большую ответственность, так как помогал человеку выиграть целый миллион, а это не шутки. Телеведущий пожаловался на то, что вокально-детективное шоу забрало у него даже больше нервов, чем его собственный "Прямой эфир". При этом ранее Малахову обещали, что в студии будет весело – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ".

Шоу "Я вижу твой голос" стало новым проектом для телеканала "Россия 1". Третий выпуск программы выйдет на экраны только сегодня, однако в Сети уже появился анонс, по которому можно судить о том, что в студии будет жарко.

Ранее "Дни.ру" также писали о том, как Андрей Малахов расплакался в эфире собственной передачи "Привет, Андрей!".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 18:35 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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