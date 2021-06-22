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Шоу-бизнес
"Уговаривал поехать в отель и целовал": Моргенштерну нанесли сокрушительный удар после помолвки

"Уговаривал поехать в отель и целовал": Моргенштерну нанесли сокрушительный удар после помолвки

Недавно исполнитель обручился со своей избранницей. Однако вместо того, чтобы порадоваться, многие пытаются вывести его на чистую воду.
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Недавно на ютуб-канале юмориста Данилы Поперечного появился откровенный диалог с рэпером. Он заявил, что сейчас верен своей невесте на все сто процентов, несмотря на случавшиеся ранее выходки. По словам звезды, их с возлюбленной отношения теперь можно назвать исключительно моногамными, так как ранее измены лишь заставляли его страдать.

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Моргенштерн подчеркнул, что теперь понял, насколько сильно ему нужна именно Дилара. Избранница была с ним до популярности и остается после всех инсинуаций. Он сообщил, что она важна для него, как и эти отношения, так как теперь он научился включать голову. Отметим, на днях девушка сделала звезде предложение, на что получила заветное "да". Событие вызвало серьезный резонанс. На одном из роликов она активно утверждала, что сам жених попросил ее сделать первый шаг.

Однако, как оказалось, не все в отношениях пары так гладко. Теперь молчание перервала девушка, снявшаяся в одном из популярных клипов исполнителя. В своем "Инстаграме" она высмеяла ситуацию. По ее мнению, о верности Моргенштерна пока говорить рано.

Дива утверждает, что рэпер уговаривал ее "поехать в отель и целовал руки". Как сообщает LIFE, она высмеяла ситуацию и сообщила, что моногамен исполнитель лишь во время интервью, а в другое время дела обстоят совсем иначе. Пока ни сам артист, ни его невеста не отреагировали на ситуацию.

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Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 09:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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