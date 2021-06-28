"Чувство омерзения": россияне набросились на Пегову за связь с Башаровым

Ирина Пегова в личном блоге поделилась кадрами со съемок нового проекта.

Артистка опубликовала несколько снимков с площадки. Судя по всему, действие нового фильма со звездой будет происходить в Советском Союзе – годах в 60-х. На фотографиях вместе с Ириной Пеговой запечатлен Марат Башаров.

Как оказалось, многие поклонники недовольны появлением актера рядом со своей любимицей. В комментариях под снимками народ заявил: из-за того, что в картине примет участие этот персонаж, они не будут ее смотреть. Подписчики расстроились, что Ирина Пегова появилась в компании столь противоречивой личности.

"Терпеть не могу Марата и так люблю Ирочку... как смотреть фильм-то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Извините, ничего личного, Башарова не хочу видеть", "Башаров из любимого артиста стал антигероем для меня. Чувство омерзения вызывает", "Я вот тоже вас очень люблю и уважаю,но из за Башарова сразу переключу", "Фуфу из-за Башарова не буду смотреть и другим не советую", "Марат – зашквар", – написали в комментариях.

Несмотря на то что многие говорят, будто бы в России институт репутации не работает, все больше и больше людей выказывают свое неодобрение кому-либо бойкотом. Например, после того как в прошлом году Марат Башаров в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, как избивал своих жен, он потерял добрую половину поклонников – народ просто отказывается смотреть фильмы с его участием.