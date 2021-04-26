"Не представляем жизни друг без друга": Башаров не намерен отказываться от бывшей жены

Марат Башаров и Елизавета Круцко после расставания сохранили тесную связь.

Бывшие супруги стали гостями программы "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ" и рассказали о том, что их сейчас связывает. Башаров и Круцко состояли в неофициальном браке около восьми лет, и почти 22 года пара работает вместе. Марат Башаров считает экс-возлюбленную отличным работником и не хочет отказываться от ее услуг.

После того, как экс-возлюбленные разорвали семейные узы, они продолжили работать вместе. Елизавета Круцко является директором и пиар-агентом артиста, а также матерью его дочери. Башаров надеется, что бывшая жена всегда будет работать с ним, да и она сама не представляет другой жизни. При этом Круцко как агент работает и с другими артистами, однако бывший муж является основным и постоянным клиентом. Башаров не ревнует женщину к другим, так как знает, что "самые сливки" всегда достаются ему.

В ходе беседы бывшие супруги добавили, что Елизавете даже приходилось защищать Марата от других его бывших избранниц. Напомним, что актер несколько раз был женат и получил скандальную славу человека, который избивал своих жен. Последней его избранницей стала Елизавета Шевыркова – пара развелась в 2019 году после того, как женщина получила от руки мужа очередную травму. Недавно Марат Башаров заявил, что продолжает жить с Шевырковой, но она сама эту информацию опровергла.