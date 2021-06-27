Перекошенное лицо Пеговой вызвало бурную реакцию в Сети

Актриса Ирина Пегова провела время в Псковской области.

Накануне 43-летняя Ирина Пегова поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта несколькими фотографиями с отдыха в музее-усадьбе "Тригорское". Актриса вместе со своей дочерью устроила фотосессию на природе. Для одного кадра артистка и ее наследница скорчили рожицы. "Ангел мой", – подписала снимки звезда российского кино.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на новые фотографии Пеговой. Многие по-доброму позавидовали знаменитости, ведь та посетила очень красивое место. "Лето в усадьбе, благодать. И мама с дочкой – русские красавицы", "Такие счастливые! Удачи вам и любви", "Вы такие классные", – написали преданные поклонники Ирины.

Кстати, фанаты снова стали спорить, на кого похожа 15-летняя дочь Пеговой. По мнению большинства поклонников, Таня является копией своего отца, бывшего мужа Ирины, актера Дмитрия Орлова. Некоторым же очевидно, что девочка очень похожа на свою мать. "Как две капли воды", – заметила фанатка.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о недуге Ирины Пеговой. У актрисы на некоторое время пропал голос. Артистка делала все возможное, чтобы выздороветь, ведь она готовилась к съемкам. Знаменитость рассказывала поклонникам, как лечила горло.